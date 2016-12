120 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in schuur Zuid-Scharwoude

ZUID-SCHARWOUDE - Een 34-jarige man uit Zuid-Scharwoude is dinsdag aangehouden, nadat er 120 kilo illegaal vuurwerk in de schuur bij zijn woning aan de Langeweide werd aangetroffen.

Door Internetredactie - 28-12-2016, 12:24 (Update 28-12-2016, 12:27)

Onder meer zwaar knalvuurwerk, flowerbeds en ruim dertig mortieren werden gevonden.

De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van het vuuwerk. De partij is in beslag genomen en wordt vernietigd.