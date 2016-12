Wietplantage zorgt voor brand in Oudorp

OUDORP - In een woning aan de Lekstraat in Oudorp is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Uit onderzoek bleek dat het vuur werd veroorzaakt door kortsluiting.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 7:20 (Update 28-12-2016, 7:26)

Rond 04:00 uur kwam er veel rook onder de dakpannen van het pand vandaan. Na nader onderzoek bleek de brand te zijn veroorzaakt door kortsluiting in een transformator.

De transformator werd gebruikt voor een kleinschalige wietplantage. Er werden kleine en grote stekjes van hennepplantjes aangetroffen. De grote stekjes waren door de kortsluiting in brand gevlogen.

Ook de vloer was door de brand aangetast. Daarnaast was de waterleiding gesprongen. Het water liep door het huis heen. De bewoner was zelf niet aanwezig.

Er was mogelijk ook sprake van diefstal van stroom. De hennepplantage zal later worden ontmanteld.