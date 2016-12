Afscheid van de groente-opa

ALKMAAR - Veel klanten schieten vol en het kost hem zelf ook moeite om zijn emoties in bedwang te houden. Na ruim vijftig jaar stopt de Alkmaarse marktkoopman Kees Sinnige met zijn groente- en fruithandel. 66 jaar is hij, maar Sinnige is nog scherp van geest. ,,In dat opzicht voel ik me nog achttien jaar, maar ik zou willen dat ik nog een jong lijf had. Ik heb een zware hernia en het is simpelweg niet meer op te brengen.’’

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 28-12-2016, 8:30 (Update 28-12-2016, 8:30)

Hij schetst...