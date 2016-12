‘Zwemmer in nood’ zorgt voor consternatie voor kust Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Een zwemmer voor de kust van Egmond aan Zee heeft dinsdagmiddag voor behoorlijk wat commotie gezorgd.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 16:44 (Update 27-12-2016, 18:00)

Een wandelaar op het strand zag aan het einde van de middag een persoon in het water en dacht dat diegene in de problemen was geraakt. Na een telefoontje naar de hulpdiensten rukten de KNRM, twee ambulances en een traumahelikopter uit. De wandelaar besloot echter geen oogje in het zeil te houden en vervolgde zijn tocht.

De persoon in het water, die ‘gewoon’ een stukje aan het zwemmen was, kwam vervolgens het strand op toen het tot hem doordrong dat alle hulpdiensten zich voor hem hadden verzameld. De zwemmer mankeerde niets. De komst van de traumahelikopter werd daarop afgeblazen.

De ‘reddingsactie’ trok veel bekijks op het strand.