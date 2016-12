Zwemmer in nood bereikt zelf weer strand Egmond aan Zee

ANP Archief

EGMOND AAN ZEE - Een zwemmer is dinsdagmiddag in de problemen gekomen in het water bij Egmond aan Zee. Veel hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit na de eerste melding, maar de persoon wist zelf de kant te bereiken.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 16:44 (Update 27-12-2016, 17:09)

De zwemmer kwam met de schrik vrij.