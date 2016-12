’Sluiten museumhoeve mag’

EGMOND AAN DEN HOEF - Het college van Bergen zegt wel in zijn recht te staan stichting Hafre te gelasten museumhoeve Overslot in Egmond aan den Hoef per 31 december ontruimd te hebben. Het college beroept zich daarbij op een motie van de gemeenteraad.

Door Matthie Bergman - 28-12-2016, 7:41 (Update 28-12-2016, 7:41)

Stichting Hafre kreeg het ontruimingsbevel net voor kerst. Voorzitter Hans van den Berg was zeer verbaasd: ,,Er ligt een motie van de gemeenteraad dat ons eerst een nieuwe overeenkomst moet worden voorgelegd.’’ Het college stelt dit te hebben...