Remkes komt naar Bergen

BERGEN - Commissaris van de koning Johan Remkes komt 19 januari voor een ambtsbezoek naar Bergen. Dit heeft zijn woordvoerder bevestigd.

Door Matthie Bergman - 27-12-2016, 16:40 (Update 27-12-2016, 16:40)

Het is nog niet duidelijk hoe het programma er exact uit zal zien.

Zeker is dat Remkes een gesprek zal hebben met het college en met de gemeenteraad. Een van de onderwerpen in beide bijeenkomsten zal handhaving zijn, aldus de woordvoerder. Op dit vlak spelen in Bergen meerdere zaken. Het is niet duidelijk of Remkes ook met burgers zal praten.