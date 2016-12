Partij wil debat in raad Bergen over gezin Vos

BERGEN - Gemeentebelangen BES wil dat de gemeenteraad van Bergen zich in het openbaar buigt over de kwestie van het gezin Vos in Schoorl. De partij heeft het college een reeks vragen gesteld en gevraagd de uitzetting uit te stellen tot een maand nadat de raad een besluit hierover heeft genomen.

Door Matthie Bergman - 28-12-2016, 7:38 (Update 28-12-2016, 7:38)

Het college van Bergen wil dat het gezin Vos zijn huis aan de Teugelaan in Schoorl per 22 februari heeft verlaten. Hun woning heeft namelijk niet de bestemming wonen en is...