Vrije sluitingstijden Alkmaar: chaos tot de zon weer opkomt

jjfoto.nl / Jan Jong Horecapubliek in Alkmaar. Door het vrijgeven de sluitingstijden leidde het in 2016 tot veel overlast.

ALKMAAR - De binnenstad van Alkmaar schudde in 2016 in de nachtelijke uren op haar grondvesten. Letterlijk. Bewoners beklaagden zich over horecaherrie, uitgaanspubliek dat tegen de gevels urineerde en talrijke vernielingen. Ook in 2017 blijft alles bij het oude en worden de vrije sluitingstijden gehandhaafd.

Door HANS BRANDSMA - 28-12-2016, 9:00 (Update 28-12-2016, 9:00)

De discussie over de vrije sluitingstijden van de Alkmaarse horeca woedde het hele jaar, maar de boosheid onder de bewoners van het centrum is onverminderd groot.

Marjolijn Dolfin is de politiechef. Nachtelijke horecaoverlast in de Alkmaarse binnenstad vergde...