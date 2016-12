Gemeente: Meer voorzieningen Camperduin

jjfoto/Jan Jong De lagune bij Camperduin.

CAMPERDUIN - Er moeten meer voorzieningen komen op het strand van Camperduin. Dat is het resultaat van een evaluatie van het badseizoen 2016 na de ingrijpende suppletie. Het nieuwe strand heeft van badgasten en ondernemers wel een dikke voldoende gekregen, aldus de gemeente.

Door Matthie Bergmanm.bergman@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 7:14 (Update 27-12-2016, 7:14)

Het college heeft naar aanleiding van de evaluatie vijftien actiepunten vastgesteld die zij het liefst nog voor de komende zomer wil realiseren. De meeste actiepunten gaan over voorzieningen op en om het strand, zoals het realiseren van toiletvoorzieningen, meer fietsenstallingen en een betere toegankelijkheid van het strand voor mindervaliden. Ook de aanpak van paarden- en hondenpoep bij de lagune staat op de actielijst van de gemeente.

Een ander belangrijk punt is de toekomst van de lagune. Het is een cadeau van de aannemer en hij onderhoudt het tot vijf jaar na de aanleg. Daarna zal een nieuwe ’beheerder’ moeten worden gezocht.

De vraag is of dit een gemeentelijke taak zou moeten zijn of dat dit onder het particulier initiatief valt. Na het komend badseizoen wil de gemeente hierover gesprekken voeren.

Met de komst van activiteitenorganisator DJUS en de activiteiten die hij organiseert,, is de lagune aantrekkelijker geworden voor strandgasten. Als deze zomer ook het geplande speelschip klaar is, zal het aantal bezoekers alleen maar toenemen.

Een veel genoemde wens is dan ook een horecavoorziening bij de lagune, omdat de bestaande paviljoens zich voor velen op te grote afstand bevinden. Afgesproken is dat er pas ná de zomer van 2017 over een mogelijke vaste horecavoorziening besloten wordt. Voor de komende zomer wil de gemeente wel kijken of een voorlopige voorziening mogelijk is.