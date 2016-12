Subsidie voor restauratie monumenten in Noord-Holland

HAARLEM - De provincie heeft 4,7 miljoen euro subsidie uitgetrokken voor de restauratie van 46 rijksmonumenten in Noord-Holland. Negen daarvan zijn in de regio Alkmaar.

Door Matthie Bergman - 27-12-2016, 7:12 (Update 27-12-2016, 7:22)

De subsidie wordt besteed aan restauraties van rijksmonumenten die publiekstoegankelijk zijn of worden. De subsidiebedragen variëren tussen 25.000 euro en 500.000 euro. Van de 46 gehonoreerde aanvragen gaat het in vijftien gevallen om subsidie voor een restauratie van een kerk. Ook een aantal molens in Noord-Holland ontvangen een bijdrage om een restauratieproject uit te kunnen voeren.

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd.

Erfgoed

De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30 procent van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen.

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten).

De monumenten in de regio Alkmaar die subsidie krijgen, zijn: de Grote Kerk in Schermerhorn (€241.19), de Matthias Laurentius Kerk in Alkmaar (€30463), het Witte Kerkje in Heiloo (€27.490), de ambij in Egmond-Binnen (€166.664), Strijkmolen D in Alkmaar (€26.840), De Koffiemolen in Egmond aan Zee (€38.548), Strijkmolen E in Alkmaar (€25667), Molen van Piet in Alkmaar (€37.311) het het Regthuis in Oudkarspel (€30.000)