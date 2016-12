’Hoeve Overslot in Egmond toch ontruimen’

EGMOND AAN DEN HOEF - Stichting Hafre heeft afgelopen vrijdag een brief van het college van B en W gekregen, waarin ze gesommeerd wordt museumhoeve Overslot in Egmond aan den Hoef 31 december te ontruimen.

De stichting heeft inmiddels iedereen opgeroepen een petitie tegen de sluiting te tekenen. ,,Meer dan vierhonderd mensen hebben dat al gedaan’’, aldus de stichting.

De brief is opvallend, omdat eerder de gemeenteraad van Bergen had besloten het college de bevoegdheid af te nemen de stichting uit het gebouw te zetten.

,,Sluiting is onwenselijk, zeker omdat het college nog geen concrete plannen heeft voor het Slotkwartier", aldus de partijen.

De motie stelt voor Hafre een nieuwe overeenkomst voor te leggen, waarin staat dat de gemeente niet eerder de huur zal opzeggen dan nadat de raad de definitieve invulling voor het gebouw heeft vastgesteld.