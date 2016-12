Tweede kerstvlucht in Alkmaar goed bezocht

ALKMAAR - Koude pastasalades mengen met Syrische Za’atar, Alkmaarse kaaskoppen mengen met asielzoekers uit Jemen, Syrië, Afghanistan, Irak. De ontmoeting van culturen blijkt zaterdagavond in HAL25 verrassend eenvoudig.

Door Mark Minnema - 27-12-2016, 7:00 (Update 27-12-2016, 7:24)

De tweede editie van Zalige Kerstvlucht wordt er goed bezocht, deze gure kerstavond. Buiten striemt de wind, binnen zijn mensen uit vele windstreken samen om eten te bereiden en de maaltijd te nuttigen.

’Twist’

Dat gebeurt met een theatrale ’twist’. Hal25 is de vertrekhal waar bezoekers inchecken op een vlucht naar een ver land: Afghanistan, Syrië, Burundi. Om daar met onbekende reisgenoten een gerecht te bereiden. In Burundi worden Afrikaanse ’soetkoekies’ gemaakt, koekjes op basis van gember, nootmuskaat en amandelen. En in Syrië krijg je Za’atar, een soort wrap met een kruidige vulling van oregano, tijm en komijn. ’You want to try?’, dringt de kokkin aan. Een jonge Syriër staat opgewekt te bakken. „Dank je wel voor alles”, zegt hij.

Ahmed Al Dulaimi, een oudere heer uit Irak, spreekt van een mooie avond. Omdat veel mensen uit verschillende landen samen zijn, met elkaar kunnen praten. En het is even weg van het moeilijke leven in het AZC. „Nederland is een mooi land”, zegt hij. „De wet is perfect. Maar voor mij is het moeilijk. Ik krijg geen status als vluchteling. Ik ben bang voor de toekomst, want terug kan ik niet.”

Dan wordt er aan tafels gegeten, exotische hapjes en gerechten die Nederlanders van huis hebben meegenomen. Twee Nederlandse vrouwen schuiven aan met een Syrisch vluchtelingengezin waarmee ze vaker optrekken. „Ik dacht: laten we hier eens kijken. Het is ontzettend leuk”, zegt een van de twee vrouwen, terwijl ze een fles wijn uit haar tas haalt en limonade voor de kinderen.

„Ze zijn als familie”, zegt Maher Bazerbashi, de vader van het gezin. „Het is goed om samen te zijn met zoveel Nederlandse mensen. Lieve mensen, ze hebben ons geaccepteerd. Het leven in Nederland is goed.”

Afwasteiltjes

Dan verschijnen afwasteiltjes op tafel en gaan borden en bestek in een sopje.

Verderop begint Orchestre Partout te spelen. Ud-speler Ziad zet een melancholisch Arabisch lied in. Er is herkenning, de eerste handen gaan omhoog.

Of het gelukt is met de integratie vanavond? „Met eten lukt dat altijd”, zegt bezoekster Jessica Groentjes. „Als je samen kookt en eten deelt, wordt dat vanzelfsprekend. Als is taal wel een ding. Vaak zijn het de kinderen die moeten vertalen. Maar ik vind elk initiatief op dit gebied lovenswaardig, in tijden van verruwing is dit erg fijn.”