Alkmaarder (39) met openstaande straf aangehouden in Schoorl

Archieffoto

SCHOORL - Een 39-jarige Alkmaarder is in de nacht van eerste kerstdag op tweede kerstdag aangehouden in Schoorl. Hij had nog een straf openstaan.

Door Internetredactie - 26-12-2016, 15:33 (Update 26-12-2016, 15:49)

De man liep bij een nachtelijke surveillance van de politie tegen de lamp. Toen hij door agenten werd gecontroleerd, bleek hij nog een straf open te hebben staan.

De man is aangehouden en ingesloten.

Wat voor straf er nog open stond, heeft de politie niet gemeld.