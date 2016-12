Vrouw op nippertje uit huis vol rook bevrijd in Alkmaar

ALKMAAR - Bij een keukenbrand in een woning aan de Sweelincklaan raakte zaterdagavond een persoon gewond. Het slachtoffer ademde rook in en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door Internetredactie - 24-12-2016, 21:28 (Update 24-12-2016, 22:19)

De politie en brandweer werden even voor half negen opgeroepen. Agenten die als eerste bij de woning aankwamen, zagen dat het huis helemaal vol zwarte rook stond. De ramen werden ingeslagen omdat de bewoonster nog binnen zou zijn.

Brandweerlieden konden de vrouw die in het brandende huis ten val was gekomen en ook las had van haar heup uiteindelijk bevrijden. Volgens de hulpverleners was de vrouw aanspreekbaar, maar kon er verder nog niets over haar gezondheid gezegd worden.

Voor de zekerheid werd de naastgelegen woning ook ontruimd. De bewoners van dat huis zijn opgevangen.

De brand was door de rook al redelijk snel uit. Na een controle werd de woning geventileerd.