Gastouderopvang in Heerhugowaard dicht na vondst kinderporno

Foto: ANP

HEERHUGOWAARD - Een 48-jarige medewerker van een gastouderopvang uit Heerhugowaard is aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. De politie onderzoekt of de man ook kinderpornografisch materiaal vervaardigd heeft.

Door Mike Muller - 24-12-2016, 12:35 (Update 24-12-2016, 12:43)

Gemeente informeert ouders project Heerhugowaard

Op last van burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard is de gastouderopvang waar de man werkzaam was, gesloten. Alle ouders van kinderen die bij de gastouderopvang betrokken zijn geweest, zijn inmiddels geïnformeerd.

Vrijdagavond belegde de burgemeester een bijeenkomst voor de ouders, waarin zij vragen konden stellen. Hier waren ook medewerkers van politie, GGD en openbaar ministerie aanwezig.

De politie kwam de Heerhugowaarder op het spoor nadat zij een tip hadden gekregen van een medewerker van een undercover tv-programma.

„De makers hadden de politie tijdig op de hoogte gesteld, waardoor de verdachte in Alkmaar, op de plek waar hij had afgesproken met de medewerker van een tv-programma, kon worden aangehouden”, liet politiewoordvoerder José van Dijk weten.

Doorzoeking huis

Na de aanhouding is in opdracht van de officier van justitie een doorzoeking gedaan in het huis van de verdachte. Hier zijn onder andere meerdere digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Zedenrechercheurs

Deze worden nu onderzocht door zedenrechercheurs. De Heerhugowaarder is voorgeleid voor de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld.