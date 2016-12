Mini-Fjoertoer voor kinderen in Egmond aan Zee

JJFOTO/JOSÉ DE JONG

EGMOND AAN ZEE - De Egmondse Fay hangt een wens in de kerstboom aan de Zuiderstraat in Egmond aan Zee.

Zij is een van de 125 leerlingen van basisschool De Driemaster in Egmond aan Zee die donderdagavond met ’aanhang’ de eerste mini-Fjoertoer van Egmond liepen. Veel inwoners van het dorp hadden hier met feestelijke verlichting voor hun huizen op ingespeeld. Ook hadden de kinderen zelf lichtwerkstukken gemaakt, die langs de route waren gezet. De tocht voerde dus onder meer langs de kerstboom aan de Zuiderstraat, waar ze wensen in op konden hangen.