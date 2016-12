Bomen op MAG-terrein gekapt

jjfoto.nl / Jan Jong Veel bomen zijn gekapt en al in mootjes gezaagd.

EGMOND AAN DEN HOEF - Honderden bomen zijn er de afgelopen dagen gekapt op het MAG-complex op de hoek Hoeverweg en Krommedijk in Egmond aan den Hoef. Omwonenden stellen dat hiervoor geen kapvergunning is afgegeven en het illegaal is gebeurd. Opdrachtgever Tambach BV uit Egmond-Binnen zegt dat de kap legaal is.

Door Matthie Bergman - 23-12-2016, 7:33 (Update 23-12-2016, 7:33)

Piet Bras en Rob Brouwer vechten al jaren voor het behoud van de natuur op het MAG-complex en tegen de komst van twee bedrijven daarheen. Te weten staalconstructiebedrijf Tambach uit Egmond-Binnen...