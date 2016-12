Watertanden: Klein Terschelling

Archieffoto Het Wormer- en Jisperveld met al zijn eilandjes.

Noord-Holland heeft veel bekende en minder bekende watermonumenten en andere bijzondere watergerelateerde plekken. Fred Sanders, commissiebestuurder voor de Algemene Waterschapspartij in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertelt in ’Watertanden’ opmerkelijke verhalen over deze monumenten. De tiende en laatste aflevering.

Door Fred Sanders - 22-12-2016, 16:45 (Update 22-12-2016, 17:38)

Gaan we op het langwerpige eilandje Klein Terschelling in Wormerland met de tijdmachine 200 jaar terug, dan zien we daar een donkere rookpluim opstijgen. Een vrouw roert in een grote stenen pot waaronder houtvuur brandt.

De stank zo dichtbij is niet te harden. Toch lopen er...