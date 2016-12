Een jongensdroom die uitkomt

Foto Erna Faust Jordy Doornkamp (links) en Jasper Bosch bezig met voorbereidingen voor het Wintercircus.

HEERHUGOWAARD - Maanden rondreizen in een caravan, hard werken en een paar weken per jaar thuis zijn. Niet bepaald het bestaan dat veel jongeren zullen ambiëren. Jordy Doornkamp (19) en Jasper Bosch (22) wel. Voor deze twee jongste medewerkers van Circus Sijm is met hun baan bij het circus een jongensdroom uitgekomen.

Door Marjolein Eijkman - 22-12-2016, 16:40 (Update 22-12-2016, 16:40)

Op het Strand van Luna in Heerhugowaard is de tent van Circus Sijm verrezen voor het Wintercircus, dat morgen begint. De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnen zijn Jordy en...