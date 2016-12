Dode vogel? Melden, niet aanraken

Foto Erna Faust Eilandspolder.

ALKMAAR - In principe zullen inwoners van de Schermer weinig merken van de vogelgriep, die gistermiddag in de Eilandspolder is geconstateerd. Zo zijn er landelijk al maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Er geldt bijvoorbeeld sinds 9 november een ophokplicht, pluimveebedrijven mogen geen bezoekers ontvangen en kinderboerderijen moeten voorkomen dat pluimvee in contact kan komen met publiek. Kippen mogen bijvoorbeeld niet los lopen.

Door Kyrie Stuij - 22-12-2016, 20:26 (Update 22-12-2016, 20:26)

Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn er tot nu toe geen gevallen bekend van mensen die...