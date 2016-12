Drie gewonden bij ongeluk in Heerhugowaard

Foto DNP.NU Bekijk Fotoserie

HEERHUGOWAARD - Drie personen zijn donderdagmiddag gewond geraakt bij ongeluk op de Industriestraat in Heerhugowaard.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 16:21 (Update 22-12-2016, 16:21)

Een auto wilde afslaan en botste daarbij op een tegenligger. Mogelijk speelde de laagstaande zon een rol bij het ongeluk.

Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een van de gewonden had hier niet zo’n trek in. Hij is onder lichte dwang ook naar het ziekenhuis gebracht.

De Verkeers Ongevallen Analyse doet onderzoek naar het ongeluk.