’In een rijtuigie’ over nieuwe brug Sint Pancras

Foto JJFoto.nl/Jan Jong

SINT PANCRAS - De wethouders Pieter Dijkman (Alkmaar) en Jasper Nieuwenhuizen (Langedijk) worden in een krasse oldtimer over de Flint gereden.

De nieuwe brug in de Kruissloot is al ruim een week in gebruik maar gisteren was de officiële openingshandeling.

Glimlachend lieten de twee wethouders zich van Langedijk naar Alkmaar vervoeren. Op de achtergrond de nieuw gegraven Vronerplas.