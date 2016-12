Negen jaar cel voor roofmoord op buurvrouw

Archieffoto

ALKMAAR - Voor het doden van haar hoogbejaarde buurvrouw is de Alkmaarse Suyin D. (42) woensdag veroordeeld tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Door Gerard van Engelen - 22-12-2016, 13:46 (Update 22-12-2016, 15:30)

D. heeft bekend dat ze op 25 mei haar buurvrouw Bep Voorthuis - Versenaar (95) van het leven heeft beroofd nadat die geweigerd had om haar meer geld te lenen dan de vijftig euro die ze had gegeven. De twee vrouwen woonden naast elkaar in een flat aan de Muiderwaard. De zwaar verslaafde D. had vaker geld geleend van de vrouw die zij 'oma' noemde.



Toen die op 25 mei vroeg waar al het geld eigenlijk voor nodig was, sloegen de stoppen door bij D. In een plotselinge explosie van geweld sloeg ze de buurvrouw in haar eigen woonkamer eerst met een stenen schilderij, vervolgens met een vaas en daarna met stenen bollen op het hoofd. Verder duwde ze haar slachtoffer een doek in haar mond en trok ze het sjaaltje aan dat om haar nek zat.

ze ging ervandoor met vijfhonderd euro en een ring van het slachtoffer. Diezelfde dag nog was die buit omgezet in drugs.



De rechtbank acht met officier van justitie J. Peeters, bewezen dat D. zich door de roofmoord schuldig heeft gemaakt aan 'gekwalificeerde doodslag'.

Gelet op het excessieve geweld is door een psycholoog en een psychiater onderzoek verricht naar de geestelijke vermogens van Suyin D. Daaruit blijkt dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is, als gevolg van excessief drugsgebruik. Daarom krijgt ze, na het uitzitten van haar celstraf, tbs met dwangverpleging opgelegd.

Raadsman Gert Kaaij had er bij de rechtbank voor gepleit om zijn cliënt direct te laten opnemen in een tbs-kliniek. Maar dat vond de rechtbank geen recht doen aan 'de gruwelijke wijze waarop verdachte mevrouw Voorthuis - Wagenaar om het leven heeft gebracht.'

Kaaij gaat met zijn cliënt bespreken of hoger beroep wordt aangetekend. Daar hebben ze veertien dagen de tijd voor.

