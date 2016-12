Inbraak in woning Eeuwigelaan Bergen

BERGEN - Bewoners van een villa aan de Eeuwigelaan in Bergen werden woensdagavond verrast door het signaal van hun beveiligingssyteem. Bij thuiskomst bleek dat er in hun woning was ingebroken, de politie werd ingeschakeld.

De inbrekers waren via het slaapkamerraam de woning ingekomen. Vermoedelijk zijn de inbrekers gestoord, want een laptop stond nog op de tafel in de woonkamer.

Het is niet bekend of er iets meegenomen is uit de woning.