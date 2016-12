Zeven arrestaties in Alkmaar bij inzet voor ’man met automatisch wapen’

ALKMAAR - De politie heeft woensdagavond in Alkmaar in totaal zeven mensen aangehouden bij het incident waarbij agenten ook personen met getrokken wapens uit een auto hebben gepraat. In een woning werden wapens aangetroffen.

Omstreeks 19.45 uur werd de politie getipt over een man die op de Cataloniëstraat rond zou lopen met een automatisch vuurwapen in zijn handen. De man was even later weer een woning ingegaan.

De politie heeft woensdagavond meerdere personen gearresteerd op de Kompasweg in Alkmaar nadat er een melding was binnengekomen over een mogelijk vuurwapen in een woning in dezelfde straat.

De politie blokte de woning af. Toen er twee keer achter elkaar twee mensen de woning verlieten en met een auto wegreden, werden de inzittenden even verderop aangehouden. In een van de auto’s bleek een bivakmuts te liggen. Korte tijd later kwam een vijfde verdachte naar buiten. Hij bleek een wapen bij zich te hebben. Het ging om een airsoft wapen, oftewel een balletjespistool.

Omstreeks 20.30 uur besloot de politie de woning binnen te gaan. Hier werden nog eens twee personen aangehouden. Bij onderzoek in de woning vond de politie twee vuurwapens, waarvan een voorzien was van een bajonet en de andere onklaar gemaakt was. Ook werden nog een wapenstok en een balletjespistool aangetroffen.

Alle verdachten, mannen van 22, 21, 25 en 49 uit Heerhugowaard en Alkmaar en vrouwen van 46, 21 en 16 uit Alkmaar en Stompetoren, zijn meegenomen voor verhoor. De politie nam de wapens en de bivakmuts in beslag.

Volgens de politie gaat het niet om een georganiseerde bende.

