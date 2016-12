Geld en sieraden buitgemaakt bij overval De Pioen

BERGEN - Bij de overval op juwelier en goudsmid De Pioen in Bergen woensdagavond zijn sieraden en geld buitgemaakt. Dat meldt de politie donderdag, men is op zoek naar getuigen.

Tegen sluitingstijd, wilde de eigenaar van de winkel de deur afsluiten toen er plotseling met veel lawaai twee mannen binnen kwamen. Zij bedreigden de eigenaar en een stagiaire met een mogelijk vuurwapen. Niemand raakte gewond.

Juwelier in Bergen overvallen door mannen met halloweenmasker

Juwelier De Pioen Goudsmeden in de Kleine Dorpsstraat in Bergen is woensdagavond omstreeks 18.00 uur overvallen. Twee daders zijn er met nog onbekende buit vandoor.

Lees verder...