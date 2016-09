Vermist: Yara (17) uit Alkmaar

Politie Alkmaar

ALKMAAR - De 17-jarige Yara uit Alkmaar is sinds woensdag vermist.

Door Floris van Bodegraven - 21-9-2016, 22:56 (Update 21-9-2016, 22:56)

Ze is weggelopen van haar verblijfadres in Alkmaar. Yara draagt een zwarte legging, een vest met gouden glitters en gekleurde sneakers. Yara heeft roodgeverfd haar en is ongeveer 1,70 meter lang.

Hebt u Yara gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.