Samen met opa een midwinterhoorn maken

ALKMAAR - Onder toeziend oog van hun opa’s Gerard Volmer en Sjaak Buijs werken Sofie Volmer en Jesse Patijn, beiden 8 jaar, in het bouwlokaal van het PCC Oosterhout hard aan een eigen midwinterhoorn.

Door Rob Bakker - 21-9-2016, 14:56 (Update 21-9-2016, 15:18)

Bedenker van het opa-kleinkindproject is Pancrasser Piet Zomerdijk, die al jaren midwinterhoorns maakt. Door zijn eigen kleinkinderen kwam hij op het idee. ,,Het is mooi om kinderen te laten zien dat je uit een wild stuk hout zoiets moois als een midwinterhoorn kunt maken’’, zegt Zomerdijk. ,,Tegelijk leer je kinderen iets over gereedschap en hoe je daar mee om moet gaan.’’