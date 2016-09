Onderweg: Kapitein Rudi

Als een verdwaalde cowboy op zoek naar de eerstvolgende postkoets loopt een man over het busplein naast station Alkmaar, hoed op het hoofd, zware laarzen aan de voeten, een grote koffer voortzeulend.

Door Rob Bakker - 21-9-2016, 14:50 (Update 21-9-2016, 14:50)

De Interliner naar Friesland zou hier toch ergens moeten staan. Maar waar precies?

Rudi Reinders is na een bezoekje aan het kantoor van zijn in Alkmaar gevestigde werkgever Wind Shipping op weg naar zijn zus in Friesland.

Daar liggen ook Rudi’s wortels. Als jochie ging hij er varen op de meren en...