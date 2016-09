Eis van vijf jaar na bijna dodelijke messteek op de Laat

ALKMAAR - Tegen Enzo C. (33) uit Alkmaar is wegens een poging tot doodslag een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. Bovendien zou C. wat justitie betreft een schadevergoeding van ruim tien mille moeten betalen. Daarvan is zevenduizend euro bestemd als smartengeld voor het slachtoffer.

Door Ron Ranzijn - 21-9-2016, 12:34 (Update 21-9-2016, 12:34)

C. diende op 9 juni op klaarlichte dag op de Laat bij een ruzie een kennis een bijna dodelijke messteek in de hartstreek toe. Doktoren verklaarden dat het slachtoffer van geluk mocht spreken dat hij het er ondanks...