Met man en macht werken om nieuwe AH-winkel in Oudorp in te richten

OUDORP - De eerste plannen zijn in 1986 ontstaan. Bedrijfsleider Wim van de Voort (71) van de AH-supermarkt in winkelcentrum Polderhof in Oudorp wilde voor de sociale controle drie woningen op zijn pand omdat er zoveel criminaliteit was.

Het leidde tot ’dertig jaar ruzie maken met de gemeente, het verslijten van een peloton wethouders (’Leo Worm was de eerste’) en vijf aannemers. Het resultaat is bekend. Oudorp heeft inmiddels een nieuw winkelcentrum (inclusief bibliotheek) met een batterij appartementen er boven. Veel winkels zijn al open en donderdag de 22e september om negen uur is het de beurt aan de AH winkel die 1800 vierkante meter groot is, duizend vierkante meter meer dan de oude vestiging. De afgelopen twee maanden is de winkel ingericht en vanaf afgelopen zaterdag (toen de noodvestiging dicht ging) is er met tachtig man gewerkt om de schappen te vullen. Met uitzondering van de versproducten die vandaag (woensdag) arriveren. Wim van de Voort is aan het einde van de rit ’zo trots als een pauw’. Gezien zijn leeftijd draagt hij de zaak over aan een driemanschap: zijn zoon Robert van de Voort, Mariska Bruin en Robin de Goede. ,,Ik wil nog wat werk afmaken, in de wetenschap dat ik een heel fijn team naast me heb staan’’, aldus Van de Voort senior.