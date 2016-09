Raad van State geeft kritiek op dubbele dwangsom Teugelaan

DEN HAAG/SCHOORL - Als de Raad van State beslist dat de woning van Schoorlaar Fred Vos aan de Teugelaan geen bijgebouw is die bij de oude stolpboerderij van een buurman hoort, dan stort de Bergense handhavingsactie tegen Vos als een kaartenhuis in elkaar, zo bleek maandag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Door Van onze verslaggever - 21-9-2016, 12:25 (Update 21-9-2016, 12:25)

Rechter en staatsraad F. Michiels snapte tijdens de zitting niet goed waarom de gemeente Bergen Vos met maar liefst twee dwangsommen van elk 75.000 euro om de oren sloeg. „Met...