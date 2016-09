Hans Dulfer & Friends bij Nic Jonk

Archieffoto ANP Saxofonist Hans Dulfer.

Ze zijn al zo’n 25 jaar praktisch buren en toch gaf saxofonist Hans Dulfer pas in mei dit jaar voor het eerst een optreden bij Museum en Beeldentuin Nic Jonk in Grootschermer. En dat was zo’n succes dat hij vrijdagavond weer komt, met vrienden en een danseres.

Door Marjolein Eijkman - 21-9-2016, 10:54 (Update 21-9-2016, 10:54)

Dulfer woont in molen De Havik, net als het museum gelegen aan het Haviksdijkje in Grootschermer. ,,We komen elkaar bijna elke dag tegen op de dijk en ik heb hem op een dag eindelijk eens gevraagd of hij het leuk vond om bij ons op te komen treden’’, vertelt Zeger Jonk van het museum ,,Na zijn eerste concert was hij zo enthousiast, dat hij meteen vroeg wanneer hij weer mocht komen.’’

Op de agenda van de concerten bij Nic Jonk prijken veelal artiesten uit de singer-songrwriterscene. ,,Maar ik ben ook steeds op zoek naar iets nieuws, om de mensen te verrassen’’, aldus Jonk. ,,Zo hadden we vorig jaar de Amerikaanse singer-songwriter Greg Trooper, maar dan wel met zijn hele band. Hans Dulfer trad in mei ook met zijn zevenkoppige band op, de mensen stonden op de banken.’’

Ook ditmaal gaat het om Hans Dulfer & Friends. Gitarist Jerome Hol, bassist Eric Barkman en drummer Cyril Directie begeleiden Dulfer tijdens het concert. Het optreden wordt bovendien opgeluisterd door breakdancer Crimson Flo Do en speciale gaste danseres Natsumi Scarlett zal een aantal nummers dansen.

In mei was het optreden bij Nic Jonk tevens de presentatie van de autobiografie van Dulfer, ’The story of my life, young & foolish’. Ook ditmaal ligt het boek er weer. ,,Hij zorgt nu wel dat hij voldoende exemplaren mee heeft’’, vertelt Jonk lachend. ,,Dat boek weegt een kilo of vijf en vorige keer moest hij op de fiets op en neer om extra boeken bij te halen.’’

Hans Dulfer & Friends, vrijdag 23 september vanaf 20 uur in Museum en Beeldentuin Nic Jonk. Entree €15, reserveren via info@nicjonk.nl of 0299-671560. www.nickjonk.nl