Een weekend vol met blues

Foto Podium Victorie Tail Dragger. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - ’Huilend’ de nacht doorbrengen in Chicago? Het kan gewoon in Alkmaar. Daar vindt vanaf vrijdagavond het Alkmaar Blues Express Festival plaats. Dat wordt in Podium Victorie afgetrapt met de legende van de Chicago Blues: Tail Dragger. De Amerikaanse muzikant speelt samen met twee Nederlandse muzikanten, ook gespecialiseerd in de Chicago Blues.

Door Kyrie Stuijk.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 23:42 (Update 20-9-2016, 23:42)

Buitenpodia

De ideale opening van een festival dat volledig om deze muziekstijl draait. Dat geldt overigens voor het hele weekend waarin er meer dan negentig optredens plaatsvinden: op buitenpodia, in...