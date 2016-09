Mare-filiaal Rabo sluit

ALKMAAR - Het filiaal van de Rabobank aan de Europaboulevard in De Mare gaat per 1 december dicht.

Door Hans Brandsma - 21-9-2016, 9:00 (Update 21-9-2016, 10:05)

,,Er komen steeds minder klanten doordat ze steeds meer bankieren via internet of via de app betalen’’, aldus Belinda Buskermolen. Na de sluiting is er op maandagmiddag en woensdagochtend in wijkcentrum Het Vlijthof een adviseur van de bank aanwezig, die de klanten in Alkmaar-Noord bijstaat.

Bij de Rabobank in De Mare werken vier personeelsleden. Voor hen wordt binnen het concern ander werk gezocht.