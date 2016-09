Servicepunt Rabobank in Alkmaar

ANP

ALKMAAR - De regionale klantenservice van de Rabobank komt in Alkmaar. De afdeling omvat zo’n 160 arbeidsplaatsen en wordt vanaf 5 december gehuisvest in het pand aan de Robonsbosweg.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 9:00 (Update 21-9-2016, 10:06)

Volgens Belinda Buskermolen, directeur particulieren en private banking Alkmaar, is de nieuwe opzet een bundeling van vooral de virtuele dienstverlening van de bank. ,,De klantenservice is verantwoordelijk voor de verwerking van de mailtjes en het chatten met de klanten via de app van de Rabobank. Daarnaast beantwoorden ze ook de telefoontjes.’’

Momenteel hebben 105...