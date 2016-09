Filmpremière in Museum Broekerveiling

Archieffoto Broekerveiling.

LANGEDIJK - In Museum Broekerveiling gaat vrijdag 30 september de film ’Het Museum’ in première. De cast van de film bestaat uit leerlingen van basisschool De Koolvlet in Broek op Langedijk.

De film duurt ongeveer 25 minuten en is het eindresultaat van workshop De Ontdekkingsreis. De workshop wordt op meerdere scholen in Noord-Holland gegeven door Joey Kugelmann.

De lighallen van het museum vormen de achtergrond voor het verhaal van hoofdrolspeler Bram, die al drie jaar smoorverliefd is op Shanice. Zij ziet Bram echter niet zitten. De beste vriend van Bram verzint een plan om indruk te maken op het meisje. De twee schakelen vier vrienden in, die Shanice ontvoeren en gevangen houden in het museum. Het plan is dat Bram haar dan zal komen bevrijden en daarmee zal uitgroeien tot de held van de dag.

Hoe dit afloopt is vrijdag te zien. Om 19.30 uur is er eerst een meet & greet met de cast en de regisseur. Daarna wordt in de oude lighallen de film vertoond. De adviesleeftijd voor de film is 12 jaar en ouder, vanwege enkele spannende scènes.

De toegang is gratis, maar aanmelding via receptie@broekerveiling.nl" title="" target="_blank">receptie@broekerveiling.nl is noodzakelijk in verband met het beperkte aantal zitplaatsen.