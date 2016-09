’Verhalen Halen’ in Noord-Scharwoude

Archieffoto Restaurant De Burg.

NOORD-SCHARWOUDE - Vorig jaar was er voor het eerst het festival ’Verhalen Halen’ in Langedijk. Dat smaakte naar meer, meenden de organisatoren Marieke Neesen-Barten (Lief Langedijk) en schrijfster Afra Beemsterboer. De tweede editie is zondag 25 september en wordt gehouden in Noord-Scharwoude.

De locaties zijn dit jaar dichter bij elkaar, zodat er voldoende tijd is voor het publiek om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. Zes Langedijker auteurs zijn zondag aanwezig - lijfelijk of ondersteund door moderne technologie - in restaurant De Burg, in het Geoffrey Donaldson Instituut en in Galerie Ronald Kraayeveld.

De schrijvers zijn gevraagd om een verhaal in te leveren voor een uitgave. Dit heeft een bundel opgeleverd, ’Verhalen Halen 2016’, die zondag exclusief te verkrijgen is. De zes auteurs laten op veertien verschillende manieren hun licht over Langedijk schijnen. Geïnteresseerden kunnen zondag deze verhalen halen. De bundel is gratis en is alleen zondag tijdens het festival verkrijgbaar.

De auteurs treden op om 13, 14, 15 en 16 uur. Tussen de optredens van de schrijvers door is er muziek en film. Meer informatie is te vinden op www.lieflangedijk.nl onder het kopje ’Cultuur’.