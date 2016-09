Een kijkje in Alkmaars nieuwe kroonjuwelen

Foto Erna Faust Concentratie bij brugwachter Guus Bruin. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Alkmaar heeft er 447 binnen de gemeentegrenzen: bruggen. De afgelopen tien jaar is al het achterstallig onderhoud daaraan weggewerkt. Daarbovenop heeft de Tesselsebrug, het zenuwcentrum van de recreatie- en binnenvaart door de stad, inmiddels een spiksplinternieuwe regiekamer vol techniek en met tientallen beeldschermen. Tijd voor een kijkje achter de schermen. En in de ingewanden.

Door Gerard van Engelen - 20-9-2016, 14:38 (Update 20-9-2016, 14:38)

Brugwachters Gertjan May en Guus Bruin zijn blij met hun moderne hightech werkplek. Als regisseurs houden ze de tientallen camera’s in de gaten via evenzoveel beeldschermen....