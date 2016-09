Alkmaarse politiek wil opheldering over intimidatie raadslid

ALKMAAR - Ze voelde zich geïntimideerd, ondervraagd en overrompeld. GroenLinks-raadslid Rosina Diktas werd vorig jaar door twee gemeentelijke ambtenaren op haar werk opgezocht nadat zij om cijfermateriaal had verzocht. Er werd haar gevraagd ’wat zij wilde doen met de opgevraagde informatie’.

Door Van onze verslaggevers - 20-9-2016, 8:00 (Update 20-9-2016, 8:00)

Het voorval kwam pas vorige week donderdag naar buiten tijdens het interpellatiedebat over buurtcoach Nora Tigarti (die werkzaam was/is in Overdie en De Mare) in de raadsvergadering. Diktas meldde het tussen neus en lippen door.

Zwaarwegend

Niet alleen Diktas voelde zich echter overrompeld....