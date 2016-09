Intimidatie-incidentstaat niet op zichzelf

ALKMAAR - Het incident tussen twee ambtenaren en het Alkmaarse gemeenteraadslid Rosina Diktas (GroenLinks) staat niet op zichzelf. Raadslid Ben Bijl (BAS) is iets vergelijkbaars overkomen.

Door Van onze verslaggevers - 20-9-2016, 8:00 (Update 20-9-2016, 8:00)

Bijl vroeg begin dit jaar informatie op over het declaratiegedrag van de wethouders, via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Er kwam niets en toen Bijl belde met een betrokken ambtenaar raadde die hem ,,ten sterkste af om achter deze cijfers aan te gaan’’, aldus Bijl. ,,Er was geen enkele reden om te twijfelen...