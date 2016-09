Onderweg: Eerste deuntje

Het kermisterrein in Zuid-Scharwoude is bescheiden van omvang. Een draaimolen, ’de zweef’, de botsauto’s, een reuzenrad en een attractie waarbij vijftien naast elkaar gezeten kermisklanten horizontaal in de rondte gaan: daarmee heb je de attracties wel zo’n beetje gehad.

Door Rob Bakker - 19-9-2016, 18:30 (Update 19-9-2016, 18:30)

Groepjes kinderen vermaken zich volop. Ze hoeven niet al te lang in de rij te staan. Des te drukker is het in en rond de feesttent en bij de bierpompen. Veel fantasie heb je niet nodig om te achterhalen waarom het dorp de...