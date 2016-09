Blij met succes maar geen herhaling Brederodefestival

HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard is in z’n nopjes met het succes afgelopen weekeinde van het Brederodefestival in het Stadspark. Maar een herhaling van het feest staat vooralsnog niet op stapel.

Door Gert van der Maten - 19-9-2016, 22:00 (Update 19-9-2016, 22:00)

Onder grote belangstelling liet het re-enactmentgezelschap ’Compagnie van Brederode’ zaterdag en zondag zien hoe het er in de middeleeuwen aan toe ging in een soldatenkamp. Kanonnen bulderden, er werd middeleeuws gekookt en men was middeleeuws gekleed.

