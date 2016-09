Nieuw Huygens College in zomer 2018 klaar

Archieffoto Betonrot zit overal in de vloer van het Huygens College.

HEERHUGOWAARD - De nieuwbouw van het Huygens College in Heerhugowaard wordt in gebruik genomen met ingang van het schoolseizoen 2018-2019. Dat is althans het streven van de gemeente en Sovon, het schoolbestuur.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 22:00 (Update 19-9-2016, 22:00)

,,De planning is krap”, zegt Sven Meijer, hoofd bedrijfsvoering van Sovon (Stichting openbaar voortgezet onderwijs Noord-Holland Noord). Vandaar dat de bouw al in het vroege voorjaar van 2017 moet beginnen.

Het gebouw van het Huygens College aan de Bergmolen is al jaren aan vervanging toe. Het hoofdprobleem is dat er betonrot...