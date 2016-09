Vluchtende mannen in gestolen auto aangehouden in Alkmaar

Foto: ANP

ALKMAAR - Twee mannen uit Alkmaar en Haarlem van respectievelijk 28 en 33 jaar zijn zondagavond aangehouden omdat ze in een gestolen auto zaten. De politie onderzoekt de zaak.

Door Jan Balk - 19-9-2016, 15:01 (Update 19-9-2016, 15:05)

De twee mannen werden aangehouden op verdenking van heling. Agenten wilden de auto waar het tweetal in zat op de Diamantweg ter controle aan de kant zetten.

Dit omdat een getuige even daarvoor de politie had gebeld omdat hij de mannen op een industrieterrein had zien rijden en de situatie verdacht vond. Na een stopteken te hebben gekregen, reed de bestuurder korte tijd achter de politieauto aan over de N242.

Bij de afslag naar de N244 ging de bestuurder er echter alsnog met gedoofde lichten vandoor. De agenten verloren de auto enige tijd uit het oog en troffen het voertuig daarna op de Westerweg in Heerhugowaard weer aan.

Op dat moment hadden de twee inzittenden al de benen genomen. Het duo wist via een sloot te ontkomen en hield zich schuil op een stukje land achter een bouwmarkt. Ze zwommen echter weer terug toen de agenten hen meedeelden dat de aanwezige politiehond hen kwam ‘halen’ als ze zich niet zouden melden.

De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zijn ingesloten. In het voertuig werden gereedschappen aangetroffen die vermoedelijk waren gestolen in Alkmaar. De auto bleek eveneens van diefstal afkomstig en is in beslag genomen.