Zeven lokalen vol kleding en speelgoed

Foto aangeleverd Een impressie van het aanbod aan speelgoed tijdens de opbouw van een eerdere beurs.

EGMOND-BINNEN - De voorbereidingen zijn in volle gang voor de zesde editie van de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs van basisschool De Windhoek in Egmond-Binnen. Op zaterdag 22 oktober zijn zeven lokalen en andere ruimten in de school gevuld met kinderkleding, schoenen, speelgoed, kinderwagens, fietsjes en andere spullen die anders ergens op een zolder zouden verstoffen.

Door Marjolein Eijkman - 19-9-2016, 14:28 (Update 19-9-2016, 14:28)

Wie nog te klein geworden kleding, speelgoed waar niet meer mee wordt gespeeld, of andere kinderbenodigdheden heeft liggen, kan dit op de beurs door de school laten verkopen. Zestig procent van de opbrengst is voor de inbrenger van de spullen, veertig procent gaat naar De Windhoek. Deze opbrengst komt ten goede aan de kinderen van de school. Zo is van de opbrengst van vorig jaar twee weken geleden een pipowagen op het schoolplein geplaatst, waar de kinderen in kunnen spelen. Aanmelden als verkoper kan bij Margrietha Weijers via kinderkledingbeursegmond@gmail.com" title="" target="_blank">kinderkledingbeursegmond@gmail.com of 06-50416003, de verkoper ontvangt dan een verkoopnummer, data en tijden wanneer de artikelen kunnen worden ingebracht en verdere regels.

De beurs is op zaterdag 22 oktober van 9 tot 13 uur in de school aan de Herenweg 72a in Egmond-Binnen. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Egmond-Binnen.