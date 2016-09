Raadslid geïntimideerd door twee ambtenaren

Rosina Diktas (GroenLinks) ...’geïntimideerd’...

ALKMAAR - Twee gemeenteambtenaren hebben het Alkmaarse gemeenteraadslid Rosina Diktas-Noorderveen ’geïntimideerd’. Het tweetal bezocht het raadslid van GroenLinks op haar werk om haar te ondervragen over cijfermateriaal dat ze had opgevraagd.

Door Fred Hoogendoornf.hoogendoorn@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 11:24 (Update 19-9-2016, 11:24)

Diktas meldde dat in de jongste raadsvergadering tussen neus en lippen door, tijdens het debat over de omstreden buurtcoach Nora Tigarti. „Toen ik cijfers opvroeg over overlast in Overdie, kreeg ik bezoek van twee ambtenaren. Dat heb ik als nogal intimiderend ervaren”, zei ze. In de raadsvergadering werd er verder geen...