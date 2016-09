’Veilige noodlanding’ voor Alkmaar na stresstest

ALKMAAR - Alkmaar heeft zijn huishoudboekje weer op orde. De stad is in één jaar uit de rode cijfers (-6,7 miljoen) en schrijft weer dikke groene (+8,3 miljoen). Onlangs heeft de gemeente een ’stresstest’ ondergaan. Daar is uitgekomen dat, zelfs als de rente zou stijgen van 1,5 procent naar vijf procent in 2025, de oksels fris kunnen blijven.

Door Gerard van Engelen - 17-9-2016, 1:15 (Update 17-9-2016, 1:15)

Een stresstest is als een vliegsimulator: stop er zo veel mogelijk slecht weer in en kijk of je veilig een noodlanding kunt maken.

Wethouder financiën...