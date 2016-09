Nieuw leven voor kerk uit Gouden Eeuw

SCHERMERHORN - Kansel en orgel zijn ingepakt, een deel van de zerkenvloer is veranderd in een zandbak en binnen klinkt de hele dag het onafgebroken gejekker en geronk van drilboren, bouwmachines en een mini-bulldozer. Vier maanden later dan de bedoeling was, is de renovatie van de Grote Kerk van Schermerhorn dan toch nog van start gegaan. April volgend jaar is de klus naar verwachting geklaard en kan het zeventiende-eeuwse monument aan een zoveelste nieuwe leven beginnen.

Door Rob Bakker - 16-9-2016, 15:38 (Update 16-9-2016, 15:38)

